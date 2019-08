Murrine Remix - laboratorio didattico

In occasione della mostra "La Fratelli Toso: i vetri storici dal 1930 al 1980" alla Casina delle civette-Musei di villa Torlonia, sabato 7 settembre si terrà il laboratorio didattico "Murrine Remix", tenuto dalla professoressa Anna Berta e rivolto ai bambini tra i 6 e i 10 anni.

Il laboratorio permetterà ai bambini di scoprire una tecnica antichissima e molto cara alla vetreria Fratelli Toso: il vetro murrino.

ll vetro murrino, particolare tecnica di lavorazione nota fin dall’epoca romana e ripresa nel corso dei secoli, verrà osservato con attenzione durante una visita guidata alla mostra, attraverso la quale si scopriranno le mille sfaccettature del vetro. La visita sarà di ispirazione per la fase creativa in cui i bambini giocheranno con le murrine, esaminandone le diverse tipologie e combinazioni. Avranno modo di sperimentare questa tecnica a partire dalla composizione a freddo prima della loro cottura in forno.

Il laboratorio si terrà con le seguenti modalità:

Visita alla mostra con supporti didattici, osservazione delle opere in mostra, attività pratica di creazione di un motivo decorativo rispetto a un modello della tecnica approfondita.



Prenotazione obbligatoria al cell. 393/5119290. Laboratorio gratuito per i bambini mentre eventuali accompagnatori possono entrare nel museo e alla mostra con il biglietto acquistato presso il Casino Nobile.