Murrine Remix, laboratorio per bambini

In occasione della mostra "La Fratelli Toso: i vetri storici dal 1930 al 1980", presso Casina delle Civette - Musei di Villa Torlonia fino al 15 settembre, sabato 22 giugno alle ore 15 si terrà Murrine Remix, laboratorio didattico per i bambini dai 6 ai 12 anni, dedicato a una tecnica antichissima: il vetro murrino.

ll vetro murrino, particolare tecnica di lavorazione nota fin dall’epoca romana e ripresa nel corso dei secoli, verrà osservato con attenzione durante una visita guidata alla mostra, attraverso la quale si scopriranno le mille sfaccettature del vetro. La visita sarà di ispirazione per la fase creativa in cui i bambini giocheranno con le murrine, esaminandone le diverse tipologie e combinazioni. Avranno modo di sperimentare questa tecnica a partire dalla composizione a freddo prima della loro cottura in forno.

Obiettivi: • introduzione alla tecnica della murrina; • ideazione e riproduzione di un motivo decorativo; elaborazione di accostamenti cromatici rispetto a un modello; sviluppo della manualità.

Modalità: Visita alla mostra con supporti didattici, osservazione delle opere in mostra, attività pratica di creazione di un motivo decorativo rispetto a un modello della tecnica approfondita.

Il laboratorio sarà svolto dall'operatrice didattica museale Anna Berta: Dopo una formazione in storia dell’arte presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, si occupo di ideazione, progettazione e realizzazione di progetti culturali e didattici rivolti a bambini, giovani e adulti. A partire dal 2013, grazie alla collaborazione con Artsystem Srl, ha iniziato a dedicarsi e appassionarsi sempre più all’arte vetraria, sia dal punto di vista storico che tecnico. Un approccio libero e sperimentale è alla base della sua impostazione e crede fermamente sia fondamentale per riuscire a trasmettere l’importanza dell’arte e della bellezza.