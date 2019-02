Il Muro del canto al Macro Asilo: Flow presenta 'Limitato Porta Maggiore'

Il Muro del Canto sarà protagonista del quinto incontro organizzato da Flow al Macro Asilo di via Nizza. Il gruppo romano, che domenica 24 febbraio terrà un concerto gratuito a piazza Sauli a Garbatella, sarà al centro di un incontro-intervista aperto al pubblico. Si parlerà dei loro testi e della Roma popolare.

La Roma delle canzoni, tra i rioni e i quartieri, non è una hit. È una confessione dissacrante e terapeutica. Viaggio tra i testi del Muro del canto e le storie della città popolare.

Parole in musica. Note e poesia. La Roma delle canzoni non è solo una città che viene raccontata dai suoi poeti, è l'epica di una metropoli, la sua anima più tormentata. Una Roma sorniona e mai pacificata, che nel suo dna ha note e strofe spinte dal basso, dalla quotidianità. Perché la canzone, tra i rioni e i quartieri, non è una hit. È una confessione dissacrante e terapeutica.

Partecipano

Il Muro del Canto

Rosa Mordenti- Scrittrice

Irene Ranaldi- Sociologa e scrittrice

Giuliano Santoro - giornalista