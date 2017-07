Il Muro del Canto: concerto gratuito a Roma

Il muro del canto concerto in concerto ne La Notte di San Lorenzo a Piazzale del Verano. Sarà un occasione speciale, l’ultima data a Roma del tour, poi per la prima volta dopo anni ci fermeremo per diversi mesi per lavorare al prossimo disco. Una festa per salutare tutto il pubblico che ci segue, un modo per stare insieme, un concerto speciale, gratuito, nel quartiere in cui abbiamo mosso i nostri primi passi.

Il Muro del Canto a Roma

Un concerto per tutti quelli che ad Agosto restano a Roma. Il Muro Del Canto è una voce popolare senza tempo. È l’inno alla terra, il disincanto, la serenata. È un canto accorato di lavoro, è la ninna nanna antica. È un progetto musicale che commuove, risveglia e infuoca gli animi. Fa piangere, sorridere e danzare.