Mura Aureliane, trekking culturale: mens sana in corpore sano

Domenica 07/06/20, h 18.00

INFO

-La visita sarà condotta da: Cristiana Berto, storica dell'arte, esperta di urbanistica antica, moderna e contemporanea.

-Durata: circa 2 ore.

-Difficoltà: facile, consigliamo abbigliamento e scarpe comode.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Piazza Albania (sotto la statua di Scandenberg).

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE.



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10 nuovi iscritti; €9 soci

Ragazzi (14-17 anni) €6 nuovi iscritti; €5 soci

Bambini (6-13 anni) €3 nuovi iscritti; €2 soci

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare €2.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



SCONTI

2 euro di sconto a chi prenota e partecipa a 2 visite organizzate dalla nostra Associazione durante la stessa settimana (la settimana va da lunedì a domenica). Se interessati, potrete trovare le informazioni relative alle altre visite sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it



DESCRIZIONE

Percorrendo parte del circuito delle Mura Aureliane si potranno osservare le trasformazioni e le vicissitudini che nella lunga storia si sono susseguite in questo monumento, che nel tempo è stato utilizzato per diversi scopi. Da mura di difesa, che sono state rinforzate e rialzate a eremo medievale a studio e “abitazione” agli inizi del XX secolo. Anche la porta costruita per essere inespugnabile e teatro di scontri, nel XVI secolo viene addobbata e decorata come un arco trionfale oppure trasformata, in tempi recenti, in Museo.

Ma in effetti le mura stesse sono il monumento archeologico più grande e meglio conservato, questo si deve al lungo periodo, quasi 1.600 anni, di funzionamento. Costruite oltre 1.700 anni fa, con il loro percorso di oltre 18 km che cinge una superficie pari a più di 1.200 ettari, sono tra le cinte murarie antiche più lunghe e meglio conservate al mondo.





PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3315632913 o 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



