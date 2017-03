Giovedì 16 Marzo 2017 MUNARI/ROSCIGLIONE/CANDELA TRIO Stasera Gegè Munari sarà alla guida del trio swing che vede l'affidabilità e l'esperienza di Giorgio Rosciglione al contrabbasso e il giovane talento al pianoforte di Andrea Candela. Gegè Munari è uno dei padri della batteria jazz in Italia e uno dei maggiori punti di riferimento per i giovani musicisti della scena nazionale. Nella sua lunga carriera si è esibito in club e festival di tutto il mondo al fianco di artisti quali Milt Jackson, Percy Heath; Dexter Gordon, Earl Hines. Munari ha segnato l'evoluzione dello swing italiano, mettendo il suo talento e la personalità al servizio di un modo di intendere il jazz, nel rispetto della tradizione e con il tocco magico di un vero e proprio fantasista. Il Gregory's è orgoglioso di ospitare il "maestro" (come è conosciuto e chiamato dai musicisti italiani di ogni generazione) per due serate consecutive, ed è felice di offrire al pubblico la possibilità di apprezzare lo swing, la creatività e tutto il jazz che scorre nelle vene di questo "ragazzo" che continua a suonare con la gioia e l'allegria dei primi anni, regalando agli spettatori due ore di jazz tra origine ed essenza. Gegè Munari - Batteria Giorgio Rosciglione- Contrabbasso Andrea Candela - Piano Cena à la carte a partire dalle 19.30 Inizio concerto ore 22.00 € 15,00 inclusa la prima consumazione per assistere al solo concerto Via Gregoriana 54/a - Roma +39 066796386 +39 3278263770 booking@gregorysjazz.com