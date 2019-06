Multimateria a "Il cadavere squisito – mostra d'arte collettiva"

MULTIMATERIA, progetto dell'artista Alberto Sabellico, presenterà due collage multimaterici a "Il Cadavere Squisito #18 – Mostra d'Arte Collettiva".

Il Cadavere Squisito è un evento organizzato dalla Tevere Art Gallery e dall’artista e curatrice Yasmine Elgamal.

Inaugurazione:

Sabato 8 Giugno h. 19.30

Ingresso Gratuito

Durata della mostra:

Dal 8 al 12 Giugno 2019

Orari:

Dal 9 al 12 Giugno 2019

h. 17.30 – h. 19.30 (Domenica chiusa)



In questi incontri la galleria vuole proporsi come un foglio bianco sul quale invitare le menti creative più varie, a lasciare un segno. Così come nel gioco surrealista “Le cadavre exquis” gli artisti si riunivano e affidandosi alla casualità, davano vita ad un componimento poetico o figurativo che si collegasse all’inconscio creativo di ognuno; anche la TAG vuole affidarsi al caso e alla coralità.



L’evento vuole dar luce ad una nuova visione dello spazio espositivo, come un luogo dove scultura, pittura, illustrazione, video, fotografia, musica, performance ed installazioni, si possano incontrare senza regole, come pura manifestazione libera dell’estro creativo degli autori.



La galleria si fa quindi coppa ricolma dello stesso ‘’vino novello’’ cui attingeva il cadavere squisito, offrendo agli artisti e al pubblico l’occasione di provare quell’ebbrezza d’arte che ieri, come oggi, continua ad inebriare gli animi.



Gli ospiti potranno conoscere gli autori delle opere e avranno la possibilità di esprimere le proprie preferenze votando due artisti preferiti della collettiva. I lavori in mostra dell’autore che avrà ricevuto più preferenze verranno pubblicati sul sito della TAG – Tevere Art Gallery.

ARTISTI IN MOSTRA:

Laura Amato – Pittura su collage

Marialuisa Angeletti – Pittura

Giovanni Cara – Pittura

Dante Carracini – Pittura

Roberto De Luca – Pittura

FEDETOTH – Collage

Serena Galluzzi – Pittura

Alessio Giuliano – Fotografia

Giulia Haraidon – Ecoprinting

Edoardo Lodi-Fè – Illustrazione

Fabrizio Loiacono – Fotografia

Roberta Maola – Pittura

Dario Marcozzi – Scultura

Andrea Kiv Marrapodi – Pittura

Roberta Martino – Collage

Melita Olmeda – Installazione

Dario Panepucci – Pittura

Martino Pirella – Fotografia

Patrizio Rinaldo – Pittura

Alberto Sabellico – Collage

Fabio Santi – Pittura

SC-art – Fotografia

sergiosechiPic – Fotografia

Armando Severini – Installazione

Stefania Silveri – Pittura

Alessandro SÎPAN Romagnoli – Fotografia

Alex Sojic – Pittura

Silvia Valeri – Disegno

Evelina Volpetti – Pittura

Juanni Wang – Pittura

wonderbee – Illustrazione