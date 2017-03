Muddy Roosters in concerto al Fonclea

Giovedì 30 marzo i Muddy Roosters tornano in scena a Roma presso il Fonclea, storico locale capitolino da sempre consacrato alla musica live. La band, capitanata da Stefano Carboni, è nata dalle ceneri della vecchia Brand New Band e nel 2015 e ha pubblicato il suo primo disco dall'omonimo titolo. Un lavoro che rappresenta un vero e proprio omaggio sincero e rispettoso al genio del grande Willie James Dixon, padre del Chicago Blues, cantante , compositore musicista e primo produttore di colore della storia. In questo album monografico i Muddy Rosters ripercorrono attraverso ogni brano la storia musicale ed artistica di Willie Dixon, dal big tree trio fino ai grandi successi della chess records. Dieci brani elettrici e due acustici riarrangiati e registrati come si faceva negli anni 50' a Chicago, tutti insieme in sala di incisione, il tecnico dietro al vetro, il batterista batte il tre e si parte. Questo approccio ha conferito al disco, registrato con tecnologia digitale emulando quella analogica, un suono vero e un atmosfera che ci riporta ai fasti della Chess Records. Ascoltandolo, infatti, non sarà necessario concentrarsi per sentire i singoli strumenti perché saranno lì come se stessero suonando nel vostro salotto. Il pregio di questo omaggio a WILLIE JAMES DIXON, è che ha dato la possibilità di esplorare ulteriormente anche tutti gli artisti ai quali dava i suo brani da interpretare, artisti che già conoscevamo bene come autori e che abbiamo finito di conoscere nella loro veste di interpreti, gente dura che ci metteva la faccia come MUDDY WATERS, HOWLIN WOLF, ELMORE JAMES,LITTLE WALTER, ETTA JAMES. Un disco attraverso il quale la band intraprende un percorso musicale di studio e diffusione del Chicago Blues, evoluzione del delta blues e la base sulla quale è stato fondato il successo di tutte le grandi band della storia della musica rock, dai led zeppelin ai Rolling Stone, ai Beatles, ai Fleetwood Mac, ai Cream. Molte sono state in quegli anni le incursioni di questi gruppi nel mondo del Blues elettrico e le collaborazioni con i grandi bluesman statunitensi, a partire da Muddy Waters, Howlin Wolf e Willie Dixon. Foncela, Via Crescenzio 82/A, Roma Muddy Rosters Live concert Inizio concerto ore 21:30 Ingresso free cena 20 euro su prenotazione per info e prenotazioni 06 689 6302 Line Up Stefano Carboni - voce , armonica, CigarBox Guitar Luca Casagrande - chitarra Antonio Vernuccio - batteria Stefano Scoarughi - basso backing vocals Roberto Lanzo - piano, hammond