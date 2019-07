Sabato 20 luglio la festa più famosa ed irriverente d’Italia incontra il nuovo parco divertimenti Rainbow Magicland!

Il collaudato evento festa + parco ritorna questa estate con una nuova formula e si trasforma in un vero e proprio Festival del divertimento, 11 ore di musica DAY & NIGHT, spettacoli dal vivo, i migliori djs e performers internazionali, la meravigliosa animazione di MUCCASSASSINA che vi guiderà in una lussureggiante JUNGLE edition, oltre a tutte le spettacolari attrazioni del parco Rainbow Magicland.

Dalle 17:00 alle 4:00 del mattino, una super imperdibile edizione potenziata dalla collaborazione con la festa SAME the Party e Mamamia.

Muccassassina SPLENDIDO Summer Festival nella graffiante edizione Jungle sarà una vera miscela esplosiva, non vi resta che esplorare la nostra giungla del divertimento…

International Guest Star dj: PHIL ROMANO

Live act: NALAYA (Spain)

Djs: Jonathan Heitch, Matteo Pagliarella (Same), Moira, Riccardo (Mamamia), Pier, Bradshaw.

Direzione Artistica Diego Longobardi

Tutte le attrazioni del Parco, lockers, 11 ore di musica no-stop, Pop / House Music Dj Set, Fabulous Drag Queens, Live Shows & gogo boys, area ristoro & BBQ.Clicca qui per acquistare il tuo biglietto al costo promozionale di prevendita € 13,00. Altrimenti potrai sempre acquistarlo presso le casse del parco il giorno dell’evento, al costo di € 15,00.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale di Rainbow MagicLand