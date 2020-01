MuccaPazza a Monteverde: il ristofamily più premiato d'Italia

Mucca Pazza è la prima catena di Ristofamily d'Italia, leader indiscusso del settore. Nel quartiere Monteverde, Mucca Pazza è il ristopizza-grill di 1500 mq a misura di famiglia. Con oltre 350 posti a sedere e un’area giochi attrezzata.

Siamo il Ristofamily ideale per famiglie, organizzato per il divertimento di grandi e piccini; ed è dedicato a tutti gli amanti della pizza, dei primi e della carne alla griglia! Ogni giorno un’offerta che ti aspetta, e ogni settimana l’Evento giusto per tutta la famiglia: feste a tema, Karaoke, teatrino animato, e moltissimi altri eventi.

Vieni a provare la SETTIMANA GHIOTTA e scopri le nostre offerte e il nostro ricco menù:

Pizze tradizionali o speciali, 48 ore di lievitazione

Antipasti e Fritti

la nostra GRIGLIERIA carne / pesce

HAMBURGERIA Gourmet

Primi, Contorni, e dolci…. avrai solo l’ imbarazzo della scelta!

Menù per i più piccoli

A Monteverde puoi trovare la Mucca Pazza che pascola divertita a pochi passi dalla Circonvallazione Gianicolense, con un comodo parcheggio gratuito, condiviso con il supermercato accanto.

Due aree gioco, una all’esterno e una all’interno: in Estate, infatti, Mucca Pazza si trasforma in un vero e proprio parco giochi all’aperto dove poter cenare con tranquillità e organizzare i propri eventi. L'animazione permette ai pargoli di divertirsi sotto l’occhio vigile del personale specializzato, e ai genitori di rilassarsi, e gustare le specialità… la parola d’ordine è Qualità. Qualità del servizio a 360 gradi!

Dove? In Via Luigi Zambarelli 35 c’è una Mucca Pazza che ti aspetta. Oppure chiamare al numero 065820334, o visitare il sito web: https://ristorantemuccapazza.it/

"Vieni a trovarci!"