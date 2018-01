Mr Punch Marillion tribute show in concerto

I Mr Punch, nota band del nord Italia nasce con lo scopo di celebrare il trentesimo dal rilascio dell'album di Marillion "Fugazi", da un'idea di Guglielmo Mariotti (ex bassista di Red Rex - King Crimson Tribute, Taproban, The Watch) Roberto Leoni (RedZen, The Watch, ACB) alla batteria, Marcella Arganese (Ubi Major, Shylock, Arcangelo) alle chitarre e di Alessandro Corvaglia (Maschera di Cera, Delirium ITG, Real Dream - Genesis Tribute) voce calda nel ruolo di Fish.

Con l'ingresso di Luca Scherani (Hostsonaten, La coscienza di Zeno) alle tastiere la definitiva line-up è stata completata. Il meglio da Fugazi, Misplaced Childhood in versione integrale e ovviamente l'omaggio al 35ennale dell'uscita dell'album "Script for a Jester's Tear" ...Misplaced Childhood for a Jester's Tear"