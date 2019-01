Mr Punch - Marillion Tribute Show al CrossRoads

I Mr Punch, nota band del nord Italia nasce con lo scopo di celebrare il 35ennale dal rilascio dell'album di Marillion "Fugazi" il secondo album in studio del gruppo musicale britannico Marillion, pubblicato il 12 marzo 1984.

2019 Mr.Punch plays Marillion - Welcome to the Party tour.

Non mancheranno i brani storici dei Marillon e le B-sides e qualche emozionante sorpresa.

Il 2019 è anche l’anno del “Ritorno di Grendel” dopo un’acclamata performance presso il teatro di Alphen aan den Rijn nei Paesi Bassi, il “Parkvilla Theater”, il live è stato ripreso e montato con il nostro audio dai collaboratori della rivista Background Magazine, Henri e Roel Strik, audio Roberto Leoni e con la fotografia di Arthur Haggenburg.