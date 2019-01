Domenica 10 febbraio 2019

Domenica 10 febbraio alle ore 11.00, terzo appuntamento della rassegna Domenica Classica al Teatro Sala Umberto di Roma, con il concerto “Mozart e Beethoven in trio”.



L’ensemble,composto dalla violoncellista Anna Armatys,dal violista Gianfranco Borrelli, dal pianista Enrico Maria Polimanti e dal clarinettista Ermanno Veglianti,esegue i due trii di Mozart e Beethoven, i brani dell’opera matura di Max Bruch, importante artista tedesco vicino alla sensibilità di Schumann, e quelli ispirati dal bel suono del clarinetto di suo figlio Felix. Il Trio in mi bemolle maggiore per pianoforte, clarinetto e viola KV. 498, fu incluso da Mozart nel suo catalogo personale il 5 agosto 1786. Secondo un aneddoto non verificabile, il brano sarebbe stato composto da Mozart nel suo catalogo personale il 5 agosto 1786. Secondo un aneddoto non verificabile, il brano sarebbe stato composto da Mozart nel corso di una partita a birilli. È da qui che nasce appunto il suo soprannome di "Trio dei birilli" ("Kegelstatt-Trio").Il Trio di Mozart e quello di Beethoven,qui nella versione con clarinetto anziché violino, entrambi “viennesi“, sono stati scritti da ciascuno dei grandi compositori intorno all’età di trent’anni.



L’intera rassegna Domenica Classica, che vede come direttore artistico Lorenzo Porta del Lungo,prevede cinque matinée domenicali, tra novembre 2018 e marzo 2019, di musica classica e cameristica.Dopo i primi due concerti del 18 novembre e del 16 dicembre, gli appuntamenti di Domenica Classica proseguono, sempre alle ore 11 al Teatro Sala Umberto,con gli ultimi due incontri, il 3 marzo 2019 con il concerto “Schumann e Mozart, due quartetti modello”e, infine,il 24 marzo 2019, il previsto recital del Mo Lorenzo Porta del Lungo,viene rinviato e verrà sostituito dal concerto “Los Ymposibles”, musica dalla Spagna al Nuovo Mondo”con i Stradella Y-Project.



