Moving Ideas - 15 – 31 maggio 2019



‘Moving Ideas’ è il desiderio di condividere un percorso nel contemporaneo, senza forzare una lettura univoca. La volontà di creare un dialogo con i visitatori, un confronto continuo, senza imbalsamare le opere in una lettura che resti immutata. Un “work in progress”, poiché ci impegniamo quotidianamente, e continueremo nel futuro, ad accogliere e testimoniare i nuovi percorsi che l’arte d’oggi va esprimendo nella sua evoluzione; percorsi che obbligano gli artisti a misurarsi con nuovi punti di vista, con nuovi materiali, con nuovi processi mentali, con il senso di una società in cui la velocità del cambiamento non permette ritmi più lenti di riflessione sulla realtà.



In questa mostra Danny Johananoff è presente con 6 fotografie. Nel lavoro di Danny Johananoff, le immagini sfocate sono un invito al sogno. Le scene presentate sembrano rese da un contesto storico e sono diventate senza tempo. L’anima di un esploratore lo ha sempre posseduto. Con le sue stesse parole, "quando mi sto imbarcando in una spedizione fotografica, non so esattamente cosa sto per girare." Johananoff permette all'obiettivo di aprirsi al mondo, catturando momenti che diventano sia opere che documentari



In mostra: Janice Alamanou, Brian Avadka Colez, Carol Carpenter, Claracarat, Andrew Curtis, Benny De Grove, Onno Dröge, Judy Filipich, Lisbeth Glanfield, Danny Johananoff, Angela Keller, Oleg Kirnos, Marta Kisiliczyk, Erich Kovar, Noreen Larinde, Lisa J Levasseur, Susanna Malinowsky, Alexandra Mekhanik, Menno Vos, Betsie Miller-Kusz, Elvio Miressi, Simone Monney, Flavio Pellegrini, Makotu Nakagawa, Niya, Doina Popescu, Irena Procházková, Daniela Rebecchi, Fabio Salun, Sandra Schawalder, Shigeru K, Vanessa Elaine, Geek Zwetsloot.



Su rossocinabro.com troverete pagine di approfondimento su ogni singolo artista



A cura di Cristina Madini

Opening: mercoledì 15 maggio dalle 17 alle 19

Visitabile da lun a ven 11-19

https://www.rossocinabro.com/exhibitions/exhibitions_2019/181_moving_ideas.htm