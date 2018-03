Dal 19 marzo al 7 aprile Rossocinabro presenta ‘Moving Ideas’. Cos’è Moving ideas? Il desiderio di condividere un percorso nel contemporaneo, senza forzare una lettura univoca. La volontà di creare un dialogo con i visitatori, un confronto continuo, senza imbalsamare le opere in una lettura che resti immutata. Un “work in progress”, poiché ci impegniamo quotidianamente, e continueremo nel futuro, ad accogliere e testimoniare i nuovi percorsi che l’arte d’oggi va esprimendo nella sua evoluzione; percorsi che obbligano gli artisti a misurarsi con nuovi punti di vista, con nuovi materiali, con nuovi processi mentali, con il senso di una società in cui la velocità del cambiamento non permette ritmi più lenti di riflessione sulla realtà.



Artisti presenti: Shlomit Anderman, Dina Babay, Raphaël Battoia, Henrik Brøndsted, Alan Cariddi, Celina, Seth Chwast, Cicily, Josiane Dias, Serena Di Paola, Vidgis Elisabeth Feldt, Orna Geva, Katharina Goldyn, Francesca Guetta, Christina Haupts, He Ping, Osamu Jinguji, Aleksandra Kosoń, Tine Kragh, Lady Yupiigold, Sebastián López Durán, LiV, Stjepko Mamic, Vincenzo Messina, Elvio Miressi, Beatriz Moya, Martinez Luis Navalon, Mirja Birgitta Nuutinen, Michelle Purves, Prussi, Daniela Rebecchi, Sandra Schawalder, Dolors Simó, Christina Steinwendtner, Merideth Aruta Tancio



a cura di Cristina Madini



