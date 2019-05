Movies in concert

L'Orchestra Sinfonica Opera in Roma è orgogliosa di presentare questo meraviglioso concerto all'aperto sotto le stelle, nella suggestiva cornice dei Giardini Filarmonica, a pochi passi da Piazza del Popolo.

Puoi goderti le più belle e famose colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e della musica, accompagnate da una grande Orchestra Sinfonica e magistralmente interpretate da un Soprano. Non puoi perdere questa meravigliosa serata romana sotto le stelle, in un vortice di emozioni uniche :



Programma

GIU' LA TESTA

C'ERA UNA VOLTA IL WEST

LAWRENCE OF ARABIA

DOCTOR ZHIVAGO

DANCE WITH VOLVES

THE GLADIATOR

BARRY LYNDON



SCHINDLER'S LIST

LOVE STORY

1492 CONQUEST OF PARADISE

2001 SPACE ODYSSEY

STAR TREK

STAR WARS



Per info e Prenotare chiamare il numero 06 64561860 oppure 3515057608

