Motta inaugura l'Estate al MAXXI con "Vivere la musica"

Cantante, polistrumentista, autore: mercoledì 8 luglio alle 21.00, Francesco Motta, in arte MOTTA, inaugura il cartellone degli eventi dedicati alla musica di Estate al MAXXI (Piazza del MAXXI, ingresso 10 €, biglietti acquistabili online su maxxi.vivaticket.it).

Una serata speciale, un incontro tra note e parole: in conversazione con il giornalista Luca Valtorta e a partire dal suo ultimo libro Vivere la Musica (il Saggiatore), MOTTA guiderà un racconto d’eccezione intervallato da canzoni in acustico.

Vivere la musica è un manuale sentimentale per mettere a nudo le emozioni attraverso melodie e parole, un manifesto poetico per riscoprire la vera bellezza della musica e tornare ad ascoltarla con le orecchie, il cuore e lo stupore di un bambino.

La musica ascoltata alla radio. In macchina, a letto. Le canzoni su Spotify, i vecchi cd che si graffiavano dopo pochi secondi. Le giornate in un garage a fare cover rock. Prendere una chitarra e suonare. Scrivere una canzone.

Ogni istante della nostra vita ha la sua precisa colonna sonora; la musica ci accompagna ogni giorno, modula il nostro umore, genera ricordi, ci traghetta nel futuro. La musica è sempre dentro di noi. MOTTA racconta che cosa significa vivere con la musica: cosa spinge molti giovani a voler diventare musicisti o cantanti, che ostacoli si incontrano lungo il cammino e in che modo è possibile affrontarli. Condivide storie e riflessioni intorno a problemi fondamentali: l’importanza della solitudine e del silenzio, lo scoramento per quello che si ha in testa e non si riesce a esprimere.

Francesco Motta, in arte MOTTA (1986), è un cantante, polistrumentista e autore italiano. Ha pubblicato due album: La fine dei vent’anni (Woodworm, 2016; vincitore della Targa Tenco 2016 «Opera prima») e Vivere o morire (Sugar, 2018; vincitore della Targa Tenco 2018 «Migliore disco in assoluto» e di un Disco d’oro per il singolo La nostra ultima canzone). Ha partecipato al Festival di Sanremo 2019 con il brano Dov’è l’Italia (candidato alla Targa Tenco 2019 «Canzone singola»).