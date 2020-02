Motodays 2020, il salone moto e scooter alla Fiera di Roma

Roma Motodays è il Salone Moto e Scooter del Centro-Sud Italia, che in poco tempo è riuscito ad affermarsi come seconda fiera in Italia per l’universo delle due ruote. L'appuntamento torna alla Fiera di Roma dal 5 all'8 marzo 2020.

Le aree presenti al Roma Motodays 2020

Diverse le arre allestite alla Fiera di Roma in occasione del Motodays 2020. Eccole:

Riding Experience

Un'area di test sviluppata su oltre 10mila mq iche consente una prova reale di qualsiasi tipologia di prodotto a 2 o 4 ruote: Moto, Scooter, Biciclette a pedalata assistita e Auto Elettriche. Un occasione per poter testare e scegliere in piena consapevolezza il proprio prossimo veicolo.

Mobilità Sostenibile e Sicurezza con 2W2W

2 Wheels 2 Work è l’evento dedicato a chi usa le due ruote negli spostamenti urbani, soprattutto casa-lavoro, nato proprio in Fiera di Roma con l'obiettivo di informare e sensibilizzare gli utenti verso un uso maggiore delle due ruote, per muoversi in modo più intelligente, consapevole e sostenibile nelle metropoli.

Welcome Bikers - Turismo in Moto

Roma Motodays dedica uno spazio sempre più grande anche al tema del mototurista con la presenza di operatori, tour operator, associazioni e di promozione pronti a presentare le loro proposte di soluzioni ed itinerari.