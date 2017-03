Moto d'epoca e simulatore: l'Esercito si mette in mostra alla Nuova Fiera di Roma

Anche per l’edizione 2017 l’Esercito Italiano parteciperà a Motodays, Salone della Moto e dello Scooter, che si terrà alla Nuova Fiera di Roma dal 9 al 12 marzo 2017 dalle 10 alle 19. Nell’ambito della rassegna motoristica, che intende offrire una panoramica del mondo delle due ruote, il pubblico avrà la possibilità di ammirare da vicino alcuni mezzi e materiali in dotazione alla Forza Armata.

L’attività promozionale, organizzata dal Comando Militare della Capitale, si svolgerà in un’area espositiva presso il padiglione numero 3 della Nuova Fiera di Roma, dove nello spazio dedicato all’Esercito Italiano il pubblico potrà ammirare dei motocicli di valore storico messi a disposizione dal Comando dei Supporti Logistici dell’Esercito e custoditi al Museo Storico della Motorizzazione Militare, un polo museale militare unico nel suo genere in Italia, che custodisce alcuni veicoli rarissimi, che testimoniano le tappe dell’evoluzione dei mezzi meccanici, alcuni dei quali ideati per specifico uso militare.

Per l’occasione, saranno messe in mostra ben tre moto di prestigio: la “Moto Indian” del 1941 prodotta dalla omonima casa statunitense per soddisfare specifiche esigenze militari delle truppe alleate nel corso del secondo conflitto mondiale, la motocicletta “Gilera 500 LTE” del 1942, impiegata dai reparti del Regio Esercito su tutti i fronti della Seconda Guerra Mondiale essenzialmente come mezzo di collegamento per le sue caratteristiche di agilità e robustezza e la “Bianchi 500 MT” del 1961, un mezzo a telaio elastico adatto per il fuori strada impiegato dalle unità di Cavalleria e Bersaglieri.

Il Motodays sarà anche l’occasione per provare il simulatore di guida per moto dell’Esercito Italiano messo a disposizione per l’occasione dal Comando dei Supporti Logistici dell’Esercito

Nello stand, sarà altresì disponibile un quad “Polaris 500” del 3° reggimento Elicotteri per Operazioni Speciali (REOS) Aldebaran, il reparto dell'Aviazione dell'Esercito addestrato ed equipaggiato per assicurare,prioritariamente nell'ambito delle Operazioni Speciali, un’adeguata capacità di manovra a supporto delle attività della Componente terrestre e/o interforze.

Il pubblico, infine, potrà mettersi alla prova sul simulatore di volo “Rolfo” messo a disposizione del Comando Aviazione dell’Esercito, Ente che Provvede alla formazione, addestramento ed alla specializzazione dei piloti osservatori della Forza Armata per mezzo del Centro Addestrativo Aviazione dell’Esercito. Qui, sotto l’attenta supervisione di piloti ed istruttori militari, sarà possibile acquisire il “brevetto di pilota virtuale di elicotteri”.

Infine un team dell’11° reggimento trasporti “Flaminia” fornirà ai visitatori informazioni e materiale illustrativo sulle varie possibilità di arruolamento nell’Esercito Italiano.