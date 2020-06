Tuscia Flower, apre il primo parco di girasoli ornamentali con la formula "prendi e raccogli"

Apre a Viterbo il primo parco al mondo di girasoli ornamentali che adotta il metodo pick up che significa “prendi e raccogli”. L’evento di apertura è fissato in calendario per la mattina di domenica 28 giugno alle ore 10. Il parco resterà poi aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Il costo dei biglietti di ingresso è di 6 euro per gli adulti (comprensivo di due girasoli), 4 euro per i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni che avranno facoltà di prendere un girasole e i bambini di età inferiore ai sei anni con ingresso gratis ma senza girasoli.

All’interno del parco è prevista un’area food, un’area giochi per bambini. Ai cani è consentito l’accesso. All’esterno dell’area anche un ampio parcheggio per auto, camper e pullman. L'indirizzo è: Strada Provinciale Teverina km. 3,900 Viterbo.

