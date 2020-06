Sono tornati i dinosauri a Lanuvio! La mostra World of Dinosaurs per tutta l'estate 2020

Riprede il viaggio dei dinosauri con la mostra WORLD OF DINOSAURS di Lanuvio, a poca distanza da Roma.

L'esposizione, organizzata "interamente all'aperto" in ambientazione naturale, presenta riproduzioni di dinosauri a grandezza naturale, alcuni di dimensioni gigantesche e una sezione dedicata ai loro successori, che riusciranno a stupire i visitatori, soprattutto i più piccini.

Dal famosissimo Tyrannosaurus Rex al Triceratops o al Diplodocus lungo 30 metri, nessuna delle specie più celebri è stata dimenticata e tutti gli esemplari si possono osservare così da vicino, da poterli quasi toccare.

Suggestiva e scientifica ma spiegata in maniera semplice, la mostra World of Dinosaurs rappresenta un interessante approfondimento sulle condizioni di vita, forme e dimensioni di una specie che una volta ha dominato la nostra terra.

Il percorso espositivo è allestito nei terreni dell’Agriturismo Casale della Mandria, “tempio del gusto” e suggestivo museo a cielo aperto con installazioni artistiche e sculture giganti disseminate un po’ ovunque, nell'affascinante campagna tra l'agro pontino e i Castelli Romani.

Un luogo perfetto per far trascorrere alla vostra famiglia piacevoli momenti all'aria aperta in totale sicurezza e un’occasione unica, per coniugare l'esigenza di conoscenza e gioco dei bambini con il piacere per gli adulti di esplorare l'incantevole territorio circostante con i suoi odori e sapori.



Consigliamo la prenotazione al fine di organizzare al meglio gli ingressi alla mostra ed evitare code e assembramenti.

prenotazioni@dinosaurilanuvio.it

INFOLINE: 3331657725



GIORNI ORARI DI APERTURA

Lunedì: dalle 15:00 alle 19:30

Dal martedì al venerdì:mattina ore 10:00-13:00, pomeriggio 15:00-19,30

Sabato e Domenica: dalle 9:30 alle 19:30 (orario continuato)

N.B.:L'orario potrebbe essere soggetto a variazioni che saranno pubblicate sul sito www.dinosaurilanuvio.it

