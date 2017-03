Mostra personale di Valerio Libralato "Roma in..particolari" dall'8 al 16 Aprile. Sabato 8 Aprile vi aspetto alle 18,00 per inaugurare questa straordinaria mostra con opere in acquerello su alcuni particolari di Roma e non solo... Domenica 9 work shop a cura di Valerio Libralato (per info contattare Frammenti d'arte). Presentazione a cura di Francesca Piovan: " La pittura di Valerio Libralato reca in sé meraviglia e sicurezza, immediatezza e riflessione. La meraviglia dinnanzi ad un capolavoro, la sicurezza e l' immediatezza di una tecnica, l'acquerello, che non permette errori, e la riflessione che sembra placare le tensioni dell'uomo moderno." Grazie Frammenti d'arte Monteverde Vecchio