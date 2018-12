Mostra del Talent Prize, il premio dedicato agli artisti under 40

A Roma la mostra dell’XI edizione del Talent Prize, il premio internazionale di arti visive organizzato da Inside Art e ideato da Guido Talarico, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale e Azienda Speciale Palaexpo.

Talent Prize: la mostra al Mattatoio

L’esposizione, a cura di Elena Pagnotta e Fabrizia Carabelli, si presenta come un percorso eterogeneo che mostra quelle che sono le ricerche e le tecniche sperimentate negli ultimi anni dagli artisti under 40. Un panorama vasto ed esaustivo che dà spazio a installazioni, sculture, dipinti, video e lavori sonori che dialogano in modo armonico nelle due ampie sale del museo capitolino. Corinna Gosmaro esporrà il suo lavoro Skies#3, accompagnato da altri Skies prodotti nell’ambito della stessa serie. L’opera è un’installazione composta da filtri in poliestere dipinti con pittura a spray attraverso i quali l’artista riflette sul concetto di paesaggio; un’immagine ideale, astratta ed effimera, in quanto sommatoria di percezioni personali, raccolte e poi sovrapposte, e allo stesso tempo materica per il suo ingombro e per il tipo di tecnica e supporto utilizzati.



Nelle sale saranno allestiti anche i lavori dei nove finalisti: tra le sculture A.A. di Alfredo Aceto e Via degli Ausoni Giovanni de Cataldo. A rappresentare la sezione installazioni sono invece Antonio Della Guardia con Alfabeto del Potere, Alice Ronchi con Indoor Flora e Leonardo Petrucci con SOL 627, mentre sono due gli artisti presenti con dei video: Elke Dreier con Explanation and some clouds e Calixto Ramírez con Subibaja (Mausoleo Enver Hoxha). Per la sezione pittura insieme alla vincitrice Gosmaro è presente Matteo Fato con Will o The Wisp. In esposizione anche gli altri Premi speciali, assegnati da Inside Art e Fondamenta: il primo va a Nicole Voltan, con l’opera Monte Pelmo, mentre il secondo a Namsal Siedlecki, per l’installazione Cactacee.

Il premio al prof Emmanuele Emanuele

La grande novità di quest’anno è rappresentata dall’istituzione del Premio speciale dedicato al mecenate Prof. Avv Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, che da sempre supporta il Talent Prize. In occasione dell’inaugurazione verranno esposte l’opera vincitrice dell’edizione 2018 del premio - Skies#3 di Corinna Gosmaro - insieme ai lavori dei 9 finalisti e di coloro che si sono aggiudicati i premi speciali.



Il Premio dedicato al Prof. Emanuele è andato a Siavash Talaei, artista iraniano, con l’opera Ritratto (Portrait), un dipinto che ingloba in sé un vocabolario reale e fittizio, mescolando immagini prese dalla storia con riferimenti del tutto irreali.



«L’influenza di base dei lavori di Talaei Siavash proviene dai ricordi dell’infanzia trascorsa a Teheran» – ha commentato il Prof. Emanuele – «a cui si aggiungono ispirazioni estetiche tra le più varie, sia antiche che moderne, mutuate dalla Storia o dallo spettacolo, fino a dare vita a figure forti, affascinanti e carismatiche, ma allo stesso tempo misteriose ed incerte. Talaei Siavash esterna, con questa sua ricerca espressiva, l’atteggiamento di dubbio ed irresolutezza che connota il suo rapporto con il mondo circostante, in cui la verità spesso è celata e gli artifici prevalgono sulla realtà.».

La nuova edizione del Talent Prize

«Questa nuova edizione del Talent Prize – ha detto Guido Talarico, ideatore del premio e editore di Inside Art - conferma la vitalità dello scenario contemporaneo giovanile. Le nuove generazioni di artisti hanno molto da dire e sanno come farlo, il premio è uno straordinario momento di confronto che cerca ogni anno di ribadire quanto sia importante investire nell’arte e nella creatività. Noi stiamo continuando a farlo con impegno e con il sostegno di istituzioni che credono, quanto noi, in questa nobile mission».



Il premio speciale UTOPIA, partner del Talent Prize e società leader in Italia nell’attività integrata di Relazioni istituzionali, Comunicazione, Affari legali & Lobbying è stato assegnato al collettivo Polisonum, con l’opera Doppelkonzert.