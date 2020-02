Mostra 'Ritratti della Natura. La bellezza dei suoi mille volti'

Vernissage della Mostra ‘Ritratto della Natura. La bellezza dei suoi mille volti’

Ritratti a matita e matite colorate di Federica Carpico e Fotografie di Caterina Cecchi

In collaborazione con il gruppo ‘Uniti con Arte’ e ‘Teatro San Genesio’

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 18.00-20.00 Via Podgora 1 Roma



L'idea delle artiste nasce dal desiderio di valorizzare ogni essere vivente, reso unico e irripetibile dall’infinita ricchezza che scaturisce dalle diversità. La mostra vuole essere un ringraziamento alla Natura stessa che con sapiente Saggezza dona univocità alle sue innumerevoli forme. In tale contesto, l’Arte rappresenta un Valore di libertà e di pensiero che valorizza la Natura in quanto “soggetto attivo” di ogni nostra espressione. Dall’elevata funzione sociale e dalla cultura emerge un forte sentimento educativo e di rispetto verso tutto quello che ci circonda. In tale contesto, ogni espressione artistica, se vista e letta con gli occhi e l’animo delle autrici, trasmette una sintesi profonda che coinvolge la nostra emotività.

Interpreti del loro tempo, anche mediatrici e portavoce, Federica e Caterina contribuiscono alla comprensione e alla diffusione universale del loro messaggio.



Da sempre appassionata autodidatta di ogni forma di arte, in particolare del disegno e della musica, Federica Carpico ama disegnare ritratti, non solo umani, ma anche animali e vegetali. La tecnica che più le piace usare è la matita: semplice ma d'effetto e del disegno apprezza in modo particolare la libertà di esprimere un qualcosa di sé.

La musica, altra sua grande passione che coltiva fin da bambina, l’ha portata recentemente ad intraprendere e ad approfondire lo studio del canto. Per diversi anni componente del coro parrocchiale, Federica svolge un’intensa attività di volontariato nei gruppi d’incontro e a contatto con i bambini delle scuole dove trasmette un amore incondizionato per la Natura e le sue molteplici espressioni.



Giovane amante di fotografia e autodidatta, Caterina Cecchi ha sviluppato una personalissima sensibilità nel cogliere, attraverso gli scatti, gli aspetti emozionali a lei più vicini. Appassionata della natura, segue associazioni nazionali ed internazionali di salvaguardia e conoscenza dei territori montani e marini, della flora e della fauna lungo sentieri paesaggistici sconosciuti all’afflusso turistico di massa. Utilizza spesso il ritratto degli animali per cogliere e fissare uno sguardo o un tratto singolare del loro passaggio in natura, riuscendo a dosare il colore e a stupire.

La foto Abbraccio poetico sulla cima del monte è giunta seconda classificata alla I edizione del Concorso Nazionale 2019 ‘Una capitale a 4 zampe’, organizzato dal Gran Gala degli Iblei e dall’Associazione AKKUARIA, con il Patrocinio del Comune di Palazzolo Acreide (Siracusa).



Con il gruppo ‘Uniti con Arte’ Federica Carpico e Caterina Cecchi hanno partecipato alla loro prima mostra collettiva Il Valore di essere Unici. La bellezza della natura nel ritratto di soggetti umani ed animali Istituto Scolastico Paritario ‘F. Hegel’, Roma 2-4 luglio 2019.



Roma, 18 gennaio 2020

Ufficio Stampa ‘Uniti con Arte’

uniticonarte@virgilio.it