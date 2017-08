Mostra personale: Elvino Echeoni

Con il vernissage di Giovedì 3 Agosto si apre il sipario sulla mostra personale del Maestro Elvino Echeoni presso la Galleria Ess&rrE di Roberto Sparaci nel Porto Turistico di Roma. La mostra si protrarrà fino al 28 agosto.



Attraverso le opere selezionate da Roberto Sparaci in collaborazione con Remo Panacchia, direttore della Galleria Il Mondo dell’Arte, di via dei Castani a Roma, sarà possibile ripercorrere tutta la carriera dell'artista. Articolata in diverse sezioni, la mostra raccoglie una o più opere per ogni stile e tecnica sperimentata dal pittore (olii, tecniche miste, disegni e grafiche) e alcune delle opere già poste all'attenzione del pubblico in occasione dell’evento di dicembre 2016 presso lo Zodiaco a Roma, dove l’artista ha festeggiato 50 anni di attività artistica.



Pittore, scultore, incisore, restauratore, scenografo, ma anche designer, musicista, compositore e autore di testi, il Maestro Echeoni è tra i più rappresentativi artisti italiani in campo internazionale. Non smette mai di stupire, di sperimentare e di proporre con entusiasmo idee sempre nuove. Si muove in maniera poliedrica tra l'arte pittorica e la musica, riuscendo in maniera inimitabile a fondere le arti.



In occasione della Personale di Elvino Echeoni, la Galleria Ess&rrE esporrà le opere dei seguenti artisti: Amadio, Angelo, Arman, Bassani, Ber, Buratti, Campanella, Clasil, Del Pezzo, Festa, Imperiale, Laveri, Ladola, Manzo, Milakovic, Mitoraj, Mondino, Murgia Nangeroni, Nunziante, Palumbo, Pennacchini, Romano, Scanavino, Schifano, Sgarbossa, Toffoletti, Tosoni, Trombello.