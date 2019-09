"Simbiosi Esotiche - Itinerario Spontaneo", appuntamento per gli amanti delle orchidee selvatiche

Dopo il successo della prima tappa, a Tarquinia, si profila un nuovo appuntamento per gli amanti delle Orchidee Selvatiche. Venerdì 13 alle ore 10 a Cerveteri, presso la ex sala Consiliare (la balconata) in Piazza del Risorgimento n.1, verrà inaugurata la seconda tappa della Mostra Fotografica "Simbiosi Esotiche - Itinerario Spontaneo"

La mostra

L'iniziativa promossa grazie alla sensibilità del sindaco Alessio Pascucci e con il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri che ha consentito l'utilizzo gratuito della sala espositiva nel suggestivo centro storico della città.

La mostra di Jessika K. Pinget B. vede come oggetto 10 Generi di Orchidee Spontanee delle 30 presenti in Italia, classificate attraverso il prezioso contributo di Emanuele Gransinigh e Marcelo Antonj della Sez. G.I.R.O.S Etruria meridionale. L'esposizione mira a sensibilizzare tutti coloro che frequentano le nostre campagne alla Salvaguardia di un "Tesoro Botanico" quali le orchidee selvatiche.

Le orchidee selvatiche protagoniste

Saranno in mostra trentanove fotografie, formato 30x45 cm, scattate nel territorio di Cerveteri (Tarquinia, Civitavecchia, Manziana, Monti della Tolfa, Lago di Vico) nel corso di quattro mesi di escursioni tese ad avvicinare la cultura e le conoscenze botaniche di Italia e Venezuela, accomunate dalla grande varietà di Orchidee.

Con la collaborazione di Simone Di Mauro, che ha fatto conoscere a Jessika Pinget un territorio meraviglioso ricco di storie e bellezze naturali, l'obiettivo della mostra è quello di far vivere la stessa emozione ai tanti appassionati, anche a coloro che ci seguono dall'America Latina, rivolgendo un invito particolare alle famiglie di Cerveteri affinché partecipino insieme ai loro figli.

La mostra fotografica sarà visitabile da venerdì 13 a domenica 15 settembre con il seguente orario:

10:00/13:00

17:00/20:00

L'ingresso gratuito. Info: 3404046439