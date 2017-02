Visita alla mostra Museo Universale. Dal sogno di Napoleone a Canova

Nel 2016 ricorre un anniversario di fondamentale importanza per la storia culturale dell'Europa e dell'Italia. Nel 1816 rientrano a Roma i capolavori artistici e archeologici dello Stato Pontificio requisiti dai francesi. Quali capolavori furono portati via? Che destino ebbero le migliaia di opere sottratte a chiese e conventi italiani? Quali opere straordinarie abbiamo perso per sempre? Attraverso opere straordinarie di Raffaello, Tiziano, Tintoretto, Annibale Carracci, Guido Reni e tanti altri grandi maestri, riapriremo lo spinoso dibattito delle espoliazioni napoleoniche e delle conseguenze provocate dal sogno del Museo Universale. Biglietto d'ingresso e prenotazione senza fila: 11€ Contributo visita: 10€ a persona Ritrovo: ore 20:00 al portone di ingresso delle Scuderie dei Quirinale. Termine visita: ore 22:30 Prenotazioni: scrivere una mail a romaillustrata@gmail.com lasciando nome, cognome, email e cellulare di ciascun partecipante