15^Mostra Micologica

15a Mostra Micologica

La Città di Tivoli, ospiterà anche quest’anno il 20 ottobre, presso i locali della parrocchia di Paterno, in Via Coccanari, (Villa Adriana) la consueta e prestigiosa Mostra Micologica che è giunta alla sua 15a edizione. Anche quest’anno saranno presenti l’esposizione di Bonsai, di decoupage, gli stand di esposizione di prodotti artigianali e quelli dedicati alla degustazione gratuita di preparazioni a base di funghi e di altri prodotti della nostra terra.

Il concorso a premi “Il fungo meno comune” IX edizione, sempre molto seguito con passione da un numero crescente di partecipanti, testimonia la genuinità di coloro che si cimentano nella gara animati solo da un “educato e garbato” spirito competitivo che non ha mai lasciato dissapori in coloro che, con grande sportività si sono voluti cimentare nella ricerca e nell’esposizione delle “meraviglie” di bosco da loro raccolte. La premiazione del concorso, nella serata di domenica 20 ottobre, sarà come sempre solo una simpatica festa che, se pure i premi sono sempre di apprezzabile valore, non vedrà vincitori o vinti ma solo “entusiasti partecipanti”.

Una nuova pubblicazione sui funghi il “ Genere Boletus”, della serie “ Quaderni di Micologia” con foto e testi originali degli autori, tutti Micologi soci A.Mi.T., sarà messa a disposizione di quanti interverranno al convegno pomeridiano, grazie anche al contributo degli Enti istituzionali e, soprattutto di commercianti amici ed appassionati, sempre generosi e sensibili nei confronti della cultura, anche quest’anno, ci aspettiamo un pieno successo che sicuramente ripagherà tutti i soci, Micologi e raccoglitori , dell’impegno profuso.

Il lunedì 21 ottobre, poi sarà la giornata dedicata ai bambini che, guidati dalle loro Maestre, sempre molto attente alle tematiche ambientali, parteciperanno alla spiegazione fornita da nostri Micologi, alla ricerca del tartufo nelle pertinenze della sede della Mostra, per tornare a casa con qualcosa da trattenere negli occhi e nelle orecchie che aggiungerà valore al loro studio.

La Mostra è realizzata con il patrocinio gratuito della Regione Lazio, del Consiglio Regionale del Lazio e del Comune di Tivoli, l’ingresso è libero.



Micologo Valter D’Offizi

Presidente A.Mi.T.

www.mostramicologica.info