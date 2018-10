The Best Place for Artisan - Mostra Mercato dell'Artigianato

The Best Place for Artisan in Rome | Roma 14 ottobre 2018



Prende il via Domenica 14 ottobre 2018 " The Best Place for Artisan in Rome " Mostra Mercato dell' Artigianato,Moda,Arte e Design,aperta al pubblico,di soli prodotti artigianali che,anche tramite eventi culturali, in location di prestigio,mira a valorizzare i prodotti dell'handmade italiano.

Questa Mostra Mercato e' riservata esclusivamente ai brands ed ai nuovi designers dell'alto artigianato ed ai creativi emergenti nell'ambito ✔ orafo, ✔ tessile e ✔ home design di Roma e non solo, con selezione dei partecipanti per categoria. Altra particolarita' e' costituita dalla possibilita', oltre all' organizzazione curata da The Best Place for Artisan,Officine Creative Market e Villa Mercadante, di affiancare le stesse,rendendosi co-organizzatori dell' evento medesimo, personalizzando la propria partecipazione e quindi creando il proprio evento nell'evento.

L'evento avra' una cadenza mensile ed il prossimo e' gia' fissato per sab 17 e domenica 18 novembre 2018



I 45 espositori provenienti da ogni parte d'Italia riceveranno il pubblico nelle splendide sale di Villa Mercadante ai Parioli,storica dimora d'epoca dei primi del ' 900



Bar interno con specialita' siciliane e non solo



orari : domenica 10:00 | 20:00

aperitivo ore 17:30

parking gratuito | free entry | pets friendly



Villa Mercadante - Via Saverio Mercadante,22 Roma Parioli



info

thebestplaceforartisanitaly@yahoo.com

www.facebook.com/thebestplaceforartisan