Mostra Media Art Coreana "From the Past"

L’Istituto Culturale Coreano inaugura, il 25 febbraio, la mostra “From the Past”: tre sale per parlare della cultura coreana passata, presente e futura, attraverso la tecnologia.



La mostra “From the Past” si presenta formalmente come una mostra moderna di arte multimediale, ma la peculiarità si trova nel fatto che gli argomenti e le fonti delle opere pervengono da patrimoni culturali tradizionali della Corea. Vale a dire che le opere sono nate ispirandosi al passato, reinterpretate attraverso la tecnologia culturale corrente, le arti multimediali, e racchiudono l’intento di mostrare la potenzialità della cultura tradizionale nel futuro all’interno della continuità del tempo.



Un’altra peculiarità di questa mostra si trova nell’interazione degli spettatori i quali, diversamente dalle mostre tradizionali, sono coinvolti in una partecipazione diretta e pratica e in questo modo viene sottolineata l’importanza della comunicazione. I contenuti temporali vengono collocati nello spazio e in questo spazio, attraverso il ciclo di comunicazione delle persone, gli spettatori si avvicineranno e comprenderanno in modo naturale le culture tradizionali della Corea.



La rassegna è strutturata in tre sale tra passato, presente e futuro, dove contenuti temporali sono stati collocati nello spazio.



La sala centrale rappresenta la sala del passato dell’artista Junghwan Sung, nella quale si può fare esperienza delle culture tradizionali della Corea attraverso la pittura tradizionale e la pittura buddista. Pitture tradizionali dei celebri pittori Hong-do Kim (1745-1806?) e Yun-bok Sin (1758- 1814?) del periodo Joseon saranno resi visibili agli spettatori attraverso grafiche tridimensionali e tecniche di animazione e sarà possibile ascoltare strumenti tradizionali coreani con un semplice tocco dello schermo. Non mancherà l’occasione di incontrare l’Avalokiteśvara dalle mille braccia, una reinterpretazione tridimensionale dell’omonimo dipinto buddista del periodo Goryeo, il quale, con i suoi mille occhi e mille braccia, beneficia tutti gli esseri.



La sala 1 rappresenta la sala del presente “From the Past” dell’artista Seung ku Han, dove all’interno si potrà provare a suonare il Buk, uno degli strumenti tradizionali coreani tutt’ora utilizzato, e interagire personalmente per scoprire l’Hanbok (abito tradizionale coreano) indossato dagli antichi funzionari all’interno dei ritratti. In particolare il Networked Identities, opera di arte multimediale, esteriormente rende possibile un’esperienza diretta dello strumento coreano mentre interiormente permette di concentrarsi nell’atto rituale del suonare lo strumento, scomponendo così il proprio ego. Poi riprendendo nuovamente a suonare, si riempiono gli spazi vuoti dell’ego scomposto con nuovi aspetti del presente.



La sala 2 rappresenta la sala del futuro “From the Past” del gruppo di artisti di arte multimediale Le Congpoje. In questo spazio essi hanno reinterpretato il mondo del celebre letterato Jeong-hui Kim (1786-1856), del periodo Joseon, attraverso un linguaggio futuristico di video e suoni interattivi. In particolare, la bellezza delle forme ritrovata nelle opere principali dell’artista, Yu Hee Sam Me e Gye San Mu Jin, viene collegata con la bellezza delle forme dell’alfabeto coreano rendendole visibili in uno spazio tridimensionale. Inoltre, i suoni che riempiono gli spazi di allestimento, attraverso diversi processi di cambiamento della proprietà dei materiali, esprimono la filosofia artistica dell’artista Jeong-hui Kim che valica limiti dei ricordi del passato e si collega al futuro.



Inoltre mercoledì 26 febbraio ore 19.00 è previsto presso la Sala Multifunzionale dell'Istituto Culturale Coreano un seminario sul Media Art intitolato "Insieme al Media Art". Lo stesso seminario verrà aperto presso l'ISIA di Roma per i loro studenti con l'intento di arricchire lo scambio culturale tra la Corea e l'Italia anche a livello accademico.



Inaugurazione mostra : 25 febbraio 2020, ore 19.00

Periodo mostra : dal 26 febbraio al 26 marzo 2020, lunedì - giovedì 10.30 - 20 / venerdì 10.30 - 18.00

Luogo : Istituto Culturale Coreano - Primo Piano, Sala Esposizioni

Indirizzo : via Nomentana 12, 00161, Roma

* Ingresso gratuito



Seminario "Insieme al Media Art"

Data e orario : mercoledì 26 febbraio 2020 ore 19.00

Luogo : Istituto Culturale Coreano, terzo piano, Sala Multifunzionale



Programma:

1. Comprensione del Media Art

2. La nuova corrente portata dal Media Art

3. Il Media Art nella quotidianità

4. Il cammino assieme al Media Art



* Prenotarsi su info@culturacorea.it indicando nome, cognome e telefono o chiamare al 06441633