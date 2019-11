Mostra "Il Mare e L'Isola della Corea"



Inaugurazione : 27 novembre 2019, ore 18:30

Periodo mostra : 28 novembre - 31 dicembre 2019, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) ore 10:00 - 18:00

Luogo : Istituto Culturale Coreano, primo piano, Sala Esposizioni

Indirizzo : via Nomenatana 12, 00161, Roma (RM)



L'Istituto Culturale Coreano in collaborazione con La Mer et L'Île, che cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla conoscenza del Mare dell'Est e dell'Isola di Dokdo attraverso la musica classica, le belle arti e la letteratura, ospiterà la mostra speciale "Il Mare e L'Isola della Corea" dal 27 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 presso la sede dell'Istituto a Roma. La cerimonia di inaugurazione della mostra seguita dal ricevimento si terrà alle 18:30 il 27 novembre 2019.



La Mer et L'Île è una società di arti e scienze senza fini di lucro fondata da 100 famosi artisti e studiosi della Corea nel 2013 per promuovere la musica classica, le arti visive e la letteratura coreane in ambito nazionale ed internazionale. Mira anche a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla corretta conoscenza del Mare dell'Est e dell'Isola di Dokdo attraverso attività culturali. Gli artisti de La Mer et L'Île esplorano l'Isola di Dokdo ogni primavera. Compongono, suonano musica, scrivono poesie, ideano danze coreografiche e organizzano mostre su Dokdo e sul Mare dell'Est esplorando e ispirandosi a queste meraviglie naturali. Finora hanno tenuto diverse mostre su questo paesaggio come "Dokdo, l'Isola dei cinque sensi", "Il vero paesaggio della Corea - Dokdo e Ulleungdo" e "L'estetica di Dokdo" in Corea e a Shanghai in Cina.



In questa mostra, parteciperanno 8 rinomati pittori coreani come Yongsun Suh, Sun-doo Kim, Byung-wook Oh, Chong-song Lee, Tae-im Ha, Joo-yeon Lee, Hyun-joo Jang, Il-young Jeong. Ci si aspetta che questa mostra sia significativa e stimolante, poiché esprimono la bellezza sublime del paesaggio del Mare dell'Est e dell'Isola di Dokdo e li hanno trascesi all'estetica come omaggio alla natura coreana.



Mr. Hamjoon Lee, CEO e fondatore di La Mer et L'Île, ha spiegato la sua mission come segue;

"Dokdo e il Mare dell'Est parte integrante della cultura coreana e sono sublimati nel Mare e nell'Isola della Corea con attività culturali come spettacoli e mostre, soprattutto attraverso la musica classica, le arti visive, la danza e la poesia".



La Mer et L'Île vuole essere uno dei principali gruppi di arte e cultura che promuova il patrimonio naturalistico della Corea attraverso le arti visive e la musica.



Supportato da : Arts Council Korea

Direttore artistico: Professor Chong-song Lee

Curatore: Yunyi Son

Gallery