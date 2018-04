Scampia. Volti che interrogano

Scatti che catturano un’infanzia violata, senza giochi, senza scuola, senza sogni, senza neppure il diritto di avere paura, perché i bambini della camorra non devono avere paura. Questi i volti raffigurati nella mostra fotografica di Davide Cerullo, esposta dal 21 aprile al 1 maggio presso la Sala Convegni della Città dell'Altra Economia, a Testaccio nell'ambito delle manifestazioni "Città dell'Altra Editoria" e "Fermenti in Festa". Davide ci racconterà la storia e le storie della mostra nell'incontro che si terrà nella Sala Convegni della Città dell'Altra Economia sabato 28 aprile alle 19:15, nel corso del quale presenterà anche il suo libro "Diario di un buono a nulla", SEF editrice.

In queste foto lo spazio – di cui quello fisico, fissato dall’obiettivo, è solo una metafora – è stracciato, rotto e spalancato dalla forza dirompente degli occhi di questi bambini che non rinunciano a guardare fuori, lontano, oltre un quartiere dannato, verso il futuro. Davide è stato uno di loro.