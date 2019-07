Mostra fotografica collettiva Phos "Non luogo"

Per la presentazione del nuovo gruppo fotografico il PHOS, ha allestito una mostra fotografica dal tema: "NON LUOGO". Inaugurazione Sabato 8 giugno alle ore 19:00



Il neologismo nonluogo (o non luogo, entrambi modellati sul francese non-lieu) definisce due concetti complementari ma distinti: da una parte quegli spazi costruiti per un fine ben specifico (solitamente di trasporto, transito, commercio, tempo libero e svago) e dall'altra il rapporto che viene a crearsi fra gli individui e quegli stessi spazi.



La società odierna è caratterizzata da una fluidità spaziale che rende labili i confini del vivere associato. L’uomo del nostro secolo, in quanto cittadino del mondo, ricerca la propria dimensione sociale in contesti connotati dalle medesime caratteristiche che gli trasmettano un senso di sicurezza e familiarità: i non luoghi.



Eccesso di tempo: la temporalità presente è affollata di avvenimenti che finiscono presto nel dimenticatoio del passato e la loro fugacità non lascia spazio alla programmazione di un futuro a lungo termine;

eccesso di spazio: il mondo allarga i propri orizzonti stanziali e sempre maggiori sono le grandi concentrazioni urbane, i trasferimenti di popolazioni e moltiplicazione di installazioni e mezzi per la circolazione accelerata;

eccesso di individualismo: l’aumento spropositato dei riferimenti spaziali e temporali rende necessaria per ciascuno la ricerca di un percorso personale che risponda alle istanze del dinamismo contemporaneo.



La mostra vuole trasmettere all'osservatore la sensazione dei momenti, dei frame, della vita non vissuta. Ogni singolo fotografo ha messo in evidenza la propria sensibilità pur mantenendo un filo conduttore comune. Buona visione.