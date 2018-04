Venerdì 6 aprile 2018, alle ore 19, inaugura la mostra fotografica Opposizioni di Lucio Freni a cura di Sarah Palermo presso lo Studio Legale e Tributario Savella&Associati in via Alberico II n. 4 a Roma.

Partner del progetto espositivo sono la Galleria Gallerati e Contatto – Arte Contemporanea di Roma.



Ogni sguardo di Lucio Freni è una finestra.

Linee, forme e volumi si combinano in modo accidentale, privo di ogni regola.

Impossibile è ciò che appare al di là della ragione, la percezione visiva della realtà è istantanea e non impedisce alcun genere di modifica.

L’autore prende coscienza di ritrovarsi catapultato in una scenografia imprevista, in una posizione inquietante da cui parte il gioco delle sue opposizioni.



Nei lavori di Lucio Freni ci si ritrova un nuovo spazio, una realtà da cui partire.

Il suo dolente inseguire una direzione contraria è l’unica panacea per assecondare il folle flusso che percorre alla ricerca di una via di uscita e ci riesce convertendo i suoi sforzi in una nuova ed estenuante dimensione.



I vortici che sembrano rapire, sono caleidoscopici panorami della mente, rappresentazione di

un dualismo perfetto tra realtà e finzione, luce ed oscurità, bianco e nero.

Nella simmetria risiede la sua dimensione esatta, un desiderio raggiungibile per il fotografo

che indaga incessantemente la perfezione, ruota e trappola

dei suoi terapeutici panorami razionali.