Mostra fotografica "La Loba" di Chiara Leone

Sabato 22 aprile, presso la galleria ArtG.A.P. di Trastevere, verrà presentata la mostra fotografica di Chiara Leone ispirata dal libro Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estés. Un viaggio ideale, alla ricerca del femminino antico. La donna inizia il viaggio verso la sua antica casa in un continuo divenire, protesa verso il suo femminile destinante, che la prenderà per mano per riemergere nuovamente autentica, attraverso un percorso, profondo e solitario, di rivelazione della propria psiche, addentrandosi nella vegetazione delle immagini della propria vita, e della potenziale scoperta di ciò che è e sarà. Ma i percorsi, si sa, sono confusi e spesso insidiosi, e il rischio è quello di distrarsi dai propri riferimenti femminili e di allontanarsi dalla propria natura. La Loba, ossia la Lupa, rappresenta la forza, e richiama l'istinto, l'intuito che porta su una nuova direzione verso la consapevolezza di sé, incoraggia la realizzazione dei desideri, la valorizzazione dei talenti. La forza creatrice della terra si fonde con quella appassionata e potente del mare, La Loba canta e la Donna, così, si rivela, divenendo genitore di se stessa e dei propri desideri, e si libera da tutto ciò che la cinge e la trascina in basso, per rientrare, alla fine, nel cerchio magico della bellezza.