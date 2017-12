Open Day: 27 Gennaio dalle ore 16 alle ore 20.



Il 27 Gennaio 2018 negli spazi Medina Roma si terrà la mostra fotografica di Marco Migliozzi. Durante l’evento il fotografo terrà una lezione introduttiva e gratuita sul Corso di Fotografia (Modulo Base+ Street Photography) che partirà presso i nostri spazi.

Marco Migliozzi laureato in sociologia, si interessa e studia fotografia. Il suo archivio fotografico si arricchisce di scatti provenienti da varie zone del mondo: Groenlandia, Antartide, Vietnam, Iran, Borneo, Giappone, Africa, America del Sud, etc… Dai suoi numerosi viaggi, nascono fotografie che vengono esposte in personali: – “I think” (Scanno, AQ) con i ritratti ed i volti che hanno accompagnato i suoi itinerari in tutto il mondo; – “Correlazioni: le strade, le situazioni, i tragitti, i percorsi del cibo” (Winebar della Città del Gusto a Roma) dove alla fotografia si affianca la gastronomia e gli scatti ripercorrono le fasi della preparazione, realizzazione e consumazione dei cibi da tutto il mondo; -Pubblicazione dei suoi lavori su Repubblica.it e National Geographic;

Si occupa inoltre di visual art e tra i suoi interessi c’è quello per la computer graphic; realizza opere e lavori rivolti alla comunicazione ed al settore dell’editoria; si occupa di progetti grafici per la prima di copertina di testi – tra i quali anche quella di un suo saggio pubblicato nel 2011 da Armando Editore: “I 2 volti di Internet”. Molte sue foto sono pubblicate in testi e saggi di fotografia.

Non è propenso a partecipare ai contest, ma quando lo fa ottiene ottimi risultati; un esempio: ad Ottobre 2015 una sua foto si è classificata prima al concorso nazionale dell’AIPCR. La foto è stata esposta a Seoul per il “XXV WORLD ROAD CONGRESS 2015”.