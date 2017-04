Fassi ieri e oggi

Dopo il restyling del marchio e della grafica abbinata ai prodotti, la gelateria Fassi rende omaggio alla terza generazione della famiglia con una mostra personale della designer e illustratrice Livia Massaccesi, in programma da venerdì 14 aprile presso la Sala Giuseppina del Palazzo del Freddo.

Erano gli anni Trenta del Novecento quando Salvatore Fassi, primo figlio di Giovanni, fondatore della gelateria, iniziava a dare vita al racconto per immagini del Palazzo, realizzando disegni a mano libera che mettevano in evidenza, già da allora, il marchio di fabbrica aziendale: prodotti di lusso a buon mercato che potevano essere gustati anche all’estero o in riva al mare grazie al Telegelato, l’utilizzo del ghiaccio secco in confezioni di sughero.

Dieci dei più significativi poster ancora esposti nella sala grande della gelateria di via Principe Eugenio, primo esempio di advertising moderno, vengono oggi reinterpretati da Livia Massaccesi, designer romana a cui Andrea Fassi, amministratore delegato del Palazzo del Freddo, ha affidato la rielaborazione del marchio e dell’immagine coordinata dell’azienda.

Livia Massaccesi è un’illustratrice, una graphic designer, un’artista che con con pochi dettagli riesce a fermare l’essenza ironica delle cose che ci circondano con tratti intuitivi e retrò. Ha studiato moda e design specializzandosi in grafica editoriale; è stata per sei anni art director da Falcinelli&Co. lavorando con diverse case editrici italiane, per poi aprire il suo studio. Segue il progetto grafico della nuova collana di musica di Minimum Fax, la direzione creativa di Write it ed è art director dell’etichetta romana Lapidarie Incisioni.

Per il progetto “This Is Not A Love Song” ha realizzato venti ritratti di grandi cantautori italiani come De Gregori, Dalla, Venditti, Mina, Battiato, ai quali si sono aggiunti quelli di venticinque artisti stranieri come David Bowie, Robert Smith, Morrissey, e le illustrazioni di rapper e band della scena indie italiana realizzate per il portale di musica italiana Rockit.

L’apertura della mostra presso la Sala Giuseppina della gelateria Fassi è in programma venerdì 14 aprile, alle ore 18:30, accompagnata da degustazione di Sanpietrini Fassi. Ingresso libero.