Mostra di pittori sordi al Museo H. C. Andersen

Il 12 maggio 2018, a partire dalle 10.00, al Museo Hendrik Christian Andersen di Roma si svolgerà l’inaugurazione della Mostra Concorso Nazionale di pittori sordi “DiSegniamo il nostro paese: di città in città”.



La Mostra è stata curata dall’Ente Nazionale Sordi Onlus e organizzata in collaborazione con Maria Giuseppina Di Monte, Direttore del Museo H.C. Andersen, uno dei siti del Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli, e da Gabriella Cetorelli della Direzione Generale Musei del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nell’ambito della cooperazione tra l’ENS e il MiBACT avviata due anni or sono con la realizzazione del progetto MAPS - Musei Accessibili per le Persone Sorde (www.progettomaps.it).



La scelta del 12 maggio per l’inaugurazione non è casuale; quel giorno di 76 anni fa, infatti, l’ENS è stato riconosciuto ufficialmente con legge dello Stato quale unica associazione di rappresentanza e tutela dei sordi italiani. Durante la giornata di inaugurazione ci sarà un momento dedicato al ricordo e ai festeggiamenti per la Festa Nazionale ENS.



Questa Mostra vuole rappresentare, difatti, un omaggio per l’anniversario dell’ENS a tutta la comunità civile ed in particolar modo ai sordi, nei valori della condivisione e del dialogo interculturale attraverso il messaggio universale dell’arte, temi questi, fondanti dell’anno 2018, istituito dall’Unione Europea quale “Anno Europeo del Patrimonio Culturale”.



Fino al 27 maggio nei suggestivi spazi del Museo Hendrik Christian Andersen di Roma saranno in esposizione le opere contemporanee degli artisti sordi partecipanti. Il tema della Mostra Concorso consiste nella rappresentazione delle città italiane, di nascita o d’adozione dell’artista, realizzate in piena libertà di stile. L’obiettivo principale dell’iniziativa è dare spazio e visibilità - troppo spesso negata - al talento e alle molteplici sfaccettature della comunità sorda in ambito artistico. Il 26 maggio, alle ore 16.00, si terrà la cerimonia di premiazione.



La Mostra Concorso vuole inoltre focalizzare l’attenzione sull’impellente necessità di garantire alle persone sorde interventi e politiche atte ad un pieno inserimento e integrazione nel tessuto sociale e culturale. L’accesso completo all’informazione, compresa quella relativa ai luoghi d’arte, rappresenta ancora oggi un obiettivo da realizzare per le persone sorde. Questo comporta sovente l'esclusione sociale e impedisce di fatto la fruibilità delle principali risorse della società e una partecipazione attiva alla vita culturale del paese. In quest’ottica saranno realizzate durante l’arco temporale della Mostra Concorso 10 visite guidate con interprete in LIS - Lingua dei Segni Italiana, che consentiranno ai visitatori sordi di godere pienamente delle meraviglie del Museo Hendrik Christian Andersen. Le visite guidate in LIS saranno gratuite.



La Mostra Concorso costituirà un momento di aggregazione della comunità sorda, ma soprattutto l'occasione per dare il giusto risalto all’Arte Silenziosa. Un modo diverso per lasciare il Segno, per comunicare senza parlare.



Gli ingressi al Museo e alla Mostra Concorso sono completamente gratuiti.