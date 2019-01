Mostra di Fotografia: Emozioni Urbane

Il 18 gennaio 2019 si inaugura la Mostra Collettiva di Fotografia ‘Emozioni urbane’ che si terrà dal 18 gennaio al 02 febbraio 2019 presso Cosarte, spazio espositivo nel cuore di Garbatella.



L’idea della mostra è quella di creare un contenitore delle emozioni e degli stati d'animo originati e trasmessi dai luoghi urbani. Emozioni che si provano nel cogliere un angolo di una città, un riflesso, uno scorcio, una veduta, un particolare, oppure emozioni che trapelano dalle persone che vivono gli spazi urbani in maniera stabile o di passaggio.

Le città hanno spazi nascosti, possono parlarci del passato o del presente, di etnie e classi sociali, di potere e di povertà, di stili di vita. Gli spazi urbani rivelano agli occhi l’invisibile, riempiono o accentuano il vuoto, scoprono emozioni e solitudini.

Nello spazio espositivo i fotografi in mostra riveleranno le loro emozioni attraverso immagini scattate nei loro viaggi, nelle città visitate o di residenza: luoghi caotici, spazi di solitudine, palazzi degradati, monumenti solenni, strade trafficate, vicoli angusti. Altre volte ci mostreranno i luoghi dove le emozioni scaturiscono dai sorrisi, dagli sguardi, dalle mute parole o dal movimento di chi li vive.

Conosco una città

che ogni giorno s’empie di sole

e tutto è rapito in quel momento.

(Giuseppe Ungaretti)



Il vernissage si terrà venerdì 18 gennaio 2019, a partire dalle ore 18.30.

Artisti partecipanti: Vincenzo Apicella, Stefano Baldassarre, Maria Sole Celio, Francesca della Ratta, Paolo Gherardi, Debora Gloriani, Simona Gloriani, Fabiano Mocenigo, Francesco Michele Mortati e Rosa Sepe, Stefano Ricci, Andrea Tiddi.

Info mostra:

Orari: Martedì e Giovedì 16.00/19.00

Mercoledì, Venerdì e Sabato 11.00/13.00 - 16.00/19.00

Ingresso libero



COSARTE Spazio Creativo

Via Nicolò da Pistoia, 18 – Roma (Garbatella)



Contatti: Tel. 3290567987 (Simona Gloriani) – 06/64010660 Email: cosarte@libero.it - Pagina Facebook: Cosarte Spazio Creativo