Visita alla mostra di Boldini, il protagonista della Belle Époque

Telefono: 3401964054 Indirizzo E-mail: associazioneculturalecalipso@yahoo.com Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso Boldini, il protagonista della Belle Epoque Boldini è ospite al Vittoriano con una mostra antologica che si propone di esporre, considerare e comparare parte della vasta produzione pittorica dell'artista ferrarese attraverso un percorso espositivo di circa centosessanta opere, provenienti dai maggiori musei e collezioni private di tutto il mondo. « Giovanni Boldini incarna il genio vibrante e facile, la maestria posta sempre meglio al servizio del piacere dei sensi, l'artista della decadenza estrema dotato di parecchi fra gli espedienti che vennero ignorati dai maestri italiani delle grandi epoche » (Blanche,1931) Il ritrattista alla moda, pieno di estro, grazia, eleganza che racconta, a colpi di pennello, la società d'elite della Belle Epoque: Roma, Londra e Parigi, la capitale dell'arte di quegli anni. Relatrice: Dott.ssa Isabella Leone Sabato 18 Marzo, ore 18.00 costo di partecipazione, compreso biglietto d'ingresso e whisper € 20,00 la quota dovrà essere versata al momento della prenotazione contattare il n. 3401964054 per le modalità di prenotazione Appuntamento in Via di San Pietro in Carcere all'ingresso della mostra Non adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: 20 euro (ingresso alla mostra + visita guidata + noleggio radio auricolare). Studenti e Convenzionati: 18 euro (ingresso alla mostra + visita guidata + noleggio radio auricolare). Minori di 11 anni: 18 euro (ingresso alla mostra + visita guidata + noleggio radio auricolare). Minori di 4 anni: Gratis. Prenotazione obbligatoria, massimo 15 partecipanti. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno date via e-mail / telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato. I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione.