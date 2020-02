Mostra collettiva d'arte i cortili dell'anima

Dal 18 febbraio al 06 marzo 2020, presso lo spazio espositivo Cosarte nel cuore di Garbatella, si terrà l’esposizione collettiva di arte contemporanea ‘I CORTILI DELL’ANIMA’ con il patrocinio del Municipio Roma VIII.

L’esposizione rientra nei progetti presentati per il Centenario della Garbatella che partirà proprio il 18 febbraio in occasione del compleanno del quartiere. Cento anni dalla nascita di Garbatella, una zona di Roma frizzante che Pasolini ci racconta così nel suo romanzo ‘Una vita Violenta’: “Tutta la Garbatella brillava al sole: le strade in salita coi giardinetti in fila, le case coi tetti spioventi e i cornicioni a piatti cucinati, i mucchi di palazzoni marone con centinaia di finestre e d’abbaini, e le grandi piazzette cogli archi e i portici di roccia finta intorno”.

Il tema scelto I CORTILI DELL’ANIMA vuole prendere spunto da una delle peculiarità dello stile architettonico del quartiere, i cortili nei lotti e il loro senso di comunità.

L’intento è stato quello di stimolare gli artisti a riflettere sul concetto “Cortili dell’anima” come luoghi di incontro ispirandosi alla natura del quartiere con la sua anima popolare e la sua storia.

I cortili, quei luoghi reali o immaginari che non considerano gli stretti confini ma danno spazio alla libertà, al senso di comunità e di condivisione, territori di incontro, di amicizia, di solidarietà. Spazi dove si può entrare liberamente, dove non ci sono muri impenetrabili, ne cancelli chiusi, dove aleggia silenzio, calma, tranquillità, quasi in una atmosfera senza tempo, luoghi dell’anima .

Il tema, seppur con un’ampia interpretazione sia tecnica che artistica, cerca di mantenere uno stretto legame concettuale con i lotti di Garbatella (a livello formale e/o stilistico).

Artisti:

Paola Abbondi – Alessandra Chiappetta - Sandro Cordova – Francesca Della Ratta - Roberto Fantini – Daniela Ferri - Marilena La Mantia - Lina Marocchini - Paola Rago - Stefania Santi - Francesca Siniscalchi - Enrico Smith - Rita Valenzuela

La mostra della durata di due settimane si terrà dal 18/02/2020 al 06/03/2020. Inaugurazione 18/02/2020 ore 18:30.