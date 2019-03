Mostra collettiva d'arte 'Dalla parte delle donne'

Mostra Collettiva

DALLA PARTE DELLE DONNE



Esposizione collettiva di arte contemporanea, in collaborazione con Amnesty International, della durata di due settimane che si terrà dal 08/03/2019 al 23/03/2019 presso Cosarte spazio espositivo nel cuore di Garbatella.

Titolo e tema della mostra: DALLA PARTE DELLE DONNE



“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.



Nella Dichiarazione Universale sui Diritti Umani proclamata nel 1948 dalle Nazioni Unite, è espressamente riconosciuto che i diritti ivi enunciati debbano categoricamente valere per tutti gli esseri umani, senza distinzione di alcun tipo, comprese quelle di carattere sessuale. Eppure, nel 1979 la stessa Assemblea dell’ONU ha sentito il bisogno di proporre agli Stati una Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e ciò perché, ancora oggi, le donne continuano ad essere oggetto di discriminazioni, di pregiudizi e di gravi violenze.

Questo succede in tante parti del mondo, sia nei paesi ricchi che in quelli poveri, sia in quelli che sono in pace come in quelli in preda alla guerra, come frutto di una cultura arcaica e di vecchie tradizioni che solo un nuovo modello culturale potrà riuscire a modificare.

DALLA PARTE DELLE DONNE vuole essere un’occasione per il mondo delle arti figurative per esprimersi a favore di un pieno riconoscimento dei diritti della donna, contro tutte le discriminazioni di genere e a sostegno dei difensori dei diritti umani che dedicano la propria vita alla battaglia quotidiana per la realizzazione dei diritti umani di tutte e tutti noi.

La mostra, pertanto, partendo dai diritti proclamati e dai diritti negati, si allarga ad affrontare la questione femminile e quella delle varie forme di discriminazione di genere sotto molteplici angolature, con l’obiettivo e con la speranza di proporre utili spunti di riflessione per interiorizzare e tradurre, nel proprio vissuto, l’idea dell’identico valore di tutti gli esseri umani, membri con pari dignità della famiglia umana.

L’inaugurazione ci sarà in occasione della festa delle donne l’ 08/03/2019 ore 18:30 con la presenza del gruppo Eur di Amnesty International.

Artisti partecipanti:

Maurizio Campitelli - Calogero Carbone (Kalòs) - Giorgia Catapano – Roberto Fantini - Stefania Fienili - Simona Gloriani - Marilena La Mantia - Maria Grazia Lunghi - Lina Marocchini - Tatsiana Pagliani -

Germana Ponti – Corina Proietti Stefania Santi Gabriella Tirincanti -Rita Valenzuela



Info mostra:

Orari:

Martedì e Giovedì 16.30/19.30

Mercoledì, Venerdì e Sabato 11.00/13.00 - 16.30/19.00

Ingresso libero



COSARTE Spazio Creativo

Via Nicolò da Pistoia, 18 – Roma (Garbatella)



Contatti:

Tel. 3290567987 (Simona Gloriani) – 06/64010660

Email: cosarte@libero.it - Pagina Facebook: Cosarte Spazio Creativo