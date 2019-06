Mostra Cento Pittori via Margutta

Ancora un appuntamento con l'arte nel centro storico della capitale, grazie all’associazione Cento Pittori. Dopo il grande successo dello scorso aprile, da giovedì 6 a domenica 9 giugno torna la Mostra di via Margutta, giunta alla 112ª edizione. Nato per iniziativa di artisti autonomi nell'autunno del 1953, durante il periodo della Dolce Vita, celebrato da Federico Fellini, l'evento è divenuto con il passare del tempo una tappa fissa per appassionati e critici d'arte, provenienti da ogni angolo d' Europa.

Fin dal Rinascimento, via Margutta è stata la casa degli artisti, culla e al tempo stesso rifugio naturale di pittori, poeti, scultori e musicisti, che vedevano in questa strada, immersa nel verde e lontana dalla modernità, il luogo ideale da cui trarre ispirazione. Qui, nel XVII secolo, si trasferirono pittori di straordinaria fama come il fiammingo Pieter Paul Rubens e il francese Nicolas Poussin. Nel 1917 vi soggiornò per quattro mesi anche Pablo Picasso, durante il suo primo viaggio in Italia.

Oggi la Mostra di via Margutta rappresenta a tutti gli effetti per i romani una vera e propria festa dell'arte, tenuta in vita dall'Associazione Cento Pittori, che si costituì il 22 giugno del 1970 con l'obiettivo di rilanciarla dopo un periodo buio e che, nel corso degli anni, ha contribuito alla nascita delle manifestazioni artistiche al di fuori delle gallerie. L'associazione, che ospita artisti di tutto il mondo, garantendo l'autenticità delle opere, organizzerà una mostra anche nell'area dei Castelli Romani, a Frascati, dal 28 al 30 giugno. Ingresso libero (10:00 – 19:00).

