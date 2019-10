Mostra dei Cento pittori di via Margutta, la 113esima edizione

Torna dal 17 al 20 ottobre la storica mostra d'arte dei Cento Pittori di via Margutta.

La Mostra dei Cento Pittori di via Margutta

Giunto ormai alla sua 113esima edizione, l'appuntamento artistico sarà inaugurato, venerdì 17 ottobre dall'On.le Mauro Buschini – Presidente del consiglio regionale e la presentazione critica sarà a cura di Marta Lock.

La mostra è promossa dall’Associazione Cento Pittori via Margutta con il Patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale e Municipio Roma I. La mostra dei Cento Pittori di via Margutta, nata nel lontano 1953, dunque, tornerà ad animare e a colorare la caratteristica strada nel cuore di Roma, con le opere artistiche più svariate.

Le parole della critica d'arte Marta Lock

"L'arte riveste da sempre un ruolo fondamentale nella storia dell’uomo, si è fatta testimonianza storica per immagini dei cambiamenti epocali che si sono susseguiti nel corso dei secoli e ha sempre avuto la peculiarità di parlare ai popoli con il linguaggio semplice e immediato della figurazione. Portare l’espressione creativa nelle strade, nelle differenti forme in cui questo

concetto viene inteso - dai monumenti pubblici a opera di grandi scultori contemporanei fino ad arrivare ai murales e i graffiti della Street Art -, è un imperativo per gli artisti di oggi più che per quelli di ieri, proprio per non far perdere alle persone il contatto con la semplicità e l’immediatezza dell’arte, che si deve adeguare ai ritmi veloci e alle modalità dei contemporanei mezzi di comunicazione e di intrattenimento.

L’Associazione Cento Pittori di Via Margutta, si pone da sempre, fin dalla sua nascita risalente agli anni Cinquanta del secolo scorso, l’obiettivo di essere contenitore culturale e divulgativo per il pubblico romano, un polo che centralizza l’importanza dell’arte, tiene viva e vivace la storica via Margutta e diviene punto di riferimento e di apertura alle nuove voci contemporanee, mettendo in interrelazione linguaggi espressivi più classici con quelli più innovativi dando spazio al talento di pittori locali e internazionali".