Mostra "Artemisia Gentileschi e il suo tempo"

Allevata dall'arte, cresciuta tra pennelli e tavolozze, Artemisia Gentileschi, dopo una lunga scalata, finalmente emergerà da una montagna come grande artista della prima metà del '600. La sua vita sarà segnata da una macchia difficile da cancellare: lo stupro. Artemisia Gentileschi la mostra a Palazzo Braschi E' arrivata nella Capitale una grande mostra romana dedicata a una delle artiste più appassionanti e amate dal grande pubblico al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Frutto di un lunghissimo lavoro preparatorio, la mostra vanta prestiti da tutti i principali musei del mondo - dal Metropolitan Museum di New York, dal Museo di Capodimonte, dal Wadsworth Atheneum di Hartford Connecticut, dalla Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze e dal Národní galerie v Praze di Praga -, ed opere straordinarie quali Giuditta che taglia la testa a Oloferne (Museo di Capodimonte), Ester e Assuero (Metropolitan Museum di New York), Autoritratto come suonatrice di liuto (Wadsworth Atheneum di Hartford Connecticut) e moltissime altre. L'articolo di RomaToday dedicato alla mostra di Artemisia Leggi di più su RomaToday Appuntamento a piazza di S.Pantaleo, 10 Info e prenotazioni: Tel. 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com Contributo visita: 20 euro (ingresso alla mostra + visita guidata + noleggio radio auricolare) Studenti, under 25 e possessori di tessera Bibliocard, Feltrinelli e Metrebus: 18 euro (ingresso alla mostra + visita guidata + noleggio radio auricolare) Minori di 6 anni: gratis I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione.