Mostra "Arte Indosso" Galleria Frammenti d'Arte Vernissage sabato 25 febbraio 2017 ore 17.00 Ore 18,30 performance di Donatella Vici "Venti minuti di taglia e cuci" L'incontro tra le differenti personalità artistiche presenti alla mostra si declina intorno al tema/visione dell' "Arte-Moda". I flussi che si stabiliscono, si creano, si fondono, concorrono tutti alla raffigurazione di un "unicum estetico". Sono le forme dell'arte e della materia che si compongono: le stoffe si amalgamano ma anche si suddividono, i fili tessono ma ugualmente tendono a scomporsi e ricomporsi, ora in una griglia ora in uno pseudocaos ordinato e geometrico. Una figura femminile veste una stola, appunta una spilla su un risvolto, una mano stringe una borsa: il contenuto, un mistero. Gli scampoli di vita sono così evidenti che da soli "si aggiustano" in un quadro, mentre una figura a terra aspetta che qualcuno cucia, ricucia, tagli, ritagli.. D&S atelier presenta "Arte indosso", una scelta di capi sartoriali che si ispirano alle creazioni d'arte di Donatella Vici presenti in mostra. Delinea inoltre, in tutta la produzione, un pensiero fondato sull'idea di una "estetica artistica" anche nel vestire quotidiano, asserisce, e con forza; il principio portante di una bellezza accessibile. Donatella Vici presenta inoltre una performance dal titolo: "20 minuti di taglia e cuci" un omaggio a Yoko Ono. Sabato 25 e 26 febbraio 2017 ore 18,30. Carla Sacco approfittando di oggetti da indossare per raccontare storie antiche e storie nuove, propone monili di sentore etnico liberamente ispirati all'arte dell' Ikebana, realizzati con frammenti di tessuto , fili colorati e arrugginiti, annodati e arrotolati, avvicinati in modo armonico, Cinzia Metta realizza borse in tessuto, tagliate, cucite e ricamate interamente a mano. Le tecniche ed i materiali utilizzati rendono ogni borsa un pezzo unico e originale. Mauro Buttiglione: A volte dall'arte che produce arte sfuggono frammenti… Piccole tele con collages di tessuti di recupero Frammenti d'arte Via Arturo Colautti6/8 Roma 06 87691965 - 3470744067 frammentidartemonteverde@gmail.com Apertura: ore 10 - 13 15,30 - 19,30