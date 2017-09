L' Associazione AFAP " Amici Forze Armate e di Polizia" organizza ed inaugura in data 13 ottobre alle ore 19:30 presso la Casa degli Autori del Cinema (casina rosa) la mostra d’arte aeronautica e spazio dell’artista M° Ercole Furia conosciuto in molti ambiti sia civili che militari.



La mostra non si limita a presentare al pubblico straordinari dipinti, ma invita il visitatore ad ammirare le opere, non solo come capolavori ma straordinari esempi di una tecnica moderna, inoltre verranno proiettati film e documentari sul tema della mostra.



I visitatori della mostra avranno l’impressione di toccare con mano la realtà della scena raffigurante il tema. La mostra sarà attiva dal 13 al 15 ottobre, inoltre l'artista ideatore della cartolina ed annullo postale in collaborazione con Poste Italiane del primo anniversario del terremoto di Amatrice avvenuto il 24 agosto la presenterà durante la conferenza di apertura ed inaugurazione in data 13 ottobre alle ore 19:30



Gallerie Permanenti dell' Artista

Museo Storico Aeronautica Militare

Museo Castello di San Pelagio ( PD)

Museo Aviazione Esercito - VT

Compendio Garibaldino - Caprera

