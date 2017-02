Moseek al Dissesto Musicale

Sabato 4 Marzo, il tour di "Gold People" dei Moseek farà tappa anche a Tivoli Terme con una data al Dissesto Musicale. Sul palco del locale di Via del Barco ci saranno anche gli A Day in L.A., giovane band elettro-pop romana che darà inizio alla serata a partire dalle 22:00. I Moseek sono Elisa, Davide e Fabio, tre musicisti ma soprattutto una famiglia. Attivi dal 2010, vantano un LP (Yes Week-End), e una lunga gavetta live in Italia e oltre confine. Dopo le aperture a concerti di tanti artisti nazionali e internazionali, numerosi premi e riconoscimenti, la band si è consacrata come rivelazione di X-Factor 9. Successivamente all'esperienza nel talent show, i Moseek hanno pubblicato a dicembre 2015 l'EP "Moseek" (Sony) e a luglio 2016 l'album "Gold People" che contiene 9 tracce più due remix tra cui quello di "Elliott", remixato dal dj e producer di fama mondiale Benny Benassi. È sul palco, durante i concerti che la band esprime il meglio di sé. Con un tocco quasi teatrale, le esibizioni dal vivo dei Moseek sono travolgenti ed uniche. Grazie al dialogo con il pubblico e al forte impatto scenico ad ogni live conquistano sempre più fan. I Moseek sono: Elisa Pucci (voce, chitarra, autrice delle canzoni e suonatrice di tamburi infuocati), Fabio Brignone (basso, synth, cori e alle prese con suoni avvincenti), Davide Malvi (batteria, sequencer, cori e strumenti a percussione). Informazioni utili: Apertura cancelli: h.21:30 Inzio concerti: h.22:00 Contributo artistico: 7 euro Link prevendite: https://goo.gl/ngW4FL Evento Facebook: https://goo.gl/AJN73b Accrediti stampa: uz@rebelhub.it

Gallery