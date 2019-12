I mosaici del Mausoleo di Santa Costanza e il Complesso di Sant'Agnese fuori le mura

Il mausoleo di Santa Costanza e la vicina chiesa di Sant'Agnese fuori le mura fanno parte di un ampio complesso archeologico situato sulla via Nomentana, tra i più antichi dell'altomedioevo. Questo sito è un vero e proprio punto di attrazione culturale per la stratificazione storica dei suoi monumenti, reso ancora più interessante dalla bellezza dei mosaici presenti all'interno degli edifici sacri. La visita guidata inizierà nel mausoleo: grande monumento funerario, nato a ridosso dell’antica basilica di Sant’Agnese del IV secolo, appositamente per accogliere il prezioso sarcofago in porfido di Costanza, figlia dell'imperatore Costantino. Si avrà dunque La possibilità di ammirare la preziosità e la varietà cromatica dei mosaici presenti all'interno dell'edificio.

Si proseguirà infine nella vicina chiesa di Sant'Agnese fuori le mura, costruita in seguito all’abbandono dell’antica basilica di IV secolo. All’interno dell’edificio si avrà modo di ammirare il prezioso mosaico absidale del VII secolo, con l'immagine di sant'Agnese affiancata dai papi Onorio I e Simmaco, su di un vasto sfondo a tessere d'oro, a testimoniare l'introduzione nella capitale di un nuovo linguaggio astratto e trascendentale, prettamente bizantino.

Per ulteriori informazioni visita il sito: http://esperide.it/ilcomplessodisantagnesefuorilemura/

La prenotazione è obbligatoria.

APPUNTAMENTO: davanti all’ingresso della chiesa in via Nomentana 349, mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

CONTRIBUTO PER LA VISITA: 10 euro, 6 euro per i già tesserati. è consigliato munirsi di monete da 50 centesimi per l'illuminazione dei mosaici!

PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3394750696-3498926716–3331125444

COME ARRIVARE: linea metro B, fermata Sant’Agnese/Annibaliano, bus atac linee 66, 82, fermata Nomentana/Sant’Agnese