Morricone in Jazz, il miglior repertorio del maestro in chiave jazz

Il 4 gennaio il Parioli Theatre Club, nella sua nuova formula di teatro-bistrot, presenta al pubblico un concerto con il miglior repertorio del Maestro Ennio Morricone riarrangiato in chiave jazz. Da Il Buono, il brutto e il cattivo, passando per The Mission e terminando con i recenti lavori per Quentin Tarantino.

La serata del 4 gennaio prevede un doppio concerto. In apertura ci sarà Standard Jazz e, a seguire, Morricone in Jazz. Apertura porte prevista dalle ore 20. Si esibirà una band composta da:

Igor Marino - sax Tenore

Sami Nanni - chitarra

Dario Piccioni - contrabbasso

Federico Charofonte - Batteria

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/2553098514965191/